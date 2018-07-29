Украинская писательница Лариса Ницой предложила украинским властям решительно поменять методы поощрения и наказания для внедрения государственного языка во всех сферах жизни. Об этом она рассказала в интервью "Обозревателю".

Так, после своего визита в Карпаты и работы в детском лагере, известная националистка Ницой ввела украиноязычный режим и воспитатели были обязаны разговаривать на родном языке. Для тех, кто сопротивлялся правилам, вводились материальные взыскания в размере 50 гривен.

А детям, которые говорили на украинском, были введены поощрения. "Приехало много русскоязычных детей и были вожатые-воспитатели. Я сказала - значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке. Один вожатый сказал, что не любит украинский язык, одна воспитательница сказала, что его ненавидит. Я сказала – это ваше личное дело. За каждую русскоязычную ситуацию с детьми с вашей стороны вы оштрафованы на 50 грн", - рассказала она.

Ницой добавила, что детям разрешила между собой говорить на любом языке, "но в публичном пространстве готовить газету, презентацию, выступать, вы должны на украинском языке".

"За это вы получите дополнительные конфеты. Дети у нас поощрялись, чтобы на украинском языке выступать. А в личное пространство я не лезла и приучала, что есть личное пространство и публичное. И наказала воспитателей – некоторые воспитатели поехали домой, не досчитавшись к зарплате 500-600 грн", - отметила писательница, назвав свою систему восстановления языковой ситуации "маленькой моделью страны".

"Это маленькая модель страны, на самом деле она безболезненная. Никто никого не заставлял, физических наказаний не применял, но это действует. А вот взрослых, которые все понимают и идут на принцип – наказываем", - добавила писательница.

Ранее "Страна" рассказывала, что националистка Ницой назвала Усика трусом и слабаком после его победы в Москве.