Днем в субботу, 28 июля, в селе Новый Витков Львовской области в смертельное ДТП угодил депутат Сокальской городского совета Василий Петрушка. Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты населения во Львовской области.

Авария случилась на автодороге Червоноград - Радехов, где водитель автомобиля Fiat, житель города Сокаль 1975 года, совершил столкновение с автобусом БАЗ сообщением Тернополь - Червоноград.

Как отметила председатель полицейской комиссии Львовщины Вика Балицкая у себя в соцсети, за рулем иномарки был депутат Сокальской городского совета Василий Петрушка, при этом в нетрезвом виде.

Фото: facebook.com

Кроме того, после столкновения Fiat "вылетел" на велосипедистку, жительницу с. Новый Витков Радеховского района 1946 года, которая от полученных травм скончалась на месте. Водители транспортных средств и пассажиры автобуса телесных повреждений не получили.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По словам Балицкой, в крови депутата было 1,5 промилле алкоголя. Он является депутатом сокальського горсовета от "Воли" и работает в Центральной районной больнице Сокаля. Возраст 43 года.

Напомним, вчера во Львовской области произошло еще одно смертельное ДТП, где в лобовом столкновении погибли два водителя.