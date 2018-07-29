ДТП под Львовом: Audi врезалась в Audi, оба водителя погибли
Во Львовской области в результате столкновения двух Audi погибли оба водителя.
Как информирует полиция области, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июля на автодороге Львов - Тернополь вблизи села Чижиков, Пустомытовского района.
Предварительно установлено, что столкнулись две иномарки Audi, в результате чего оба водителя погибли.
Сила столкновения была настолько большой, что автомобили буквально раздавило всмятку, а сработавшие подушки безопасности спасти жизнь водителям не смогли.
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
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