В Новом Орлеане (штат Луизиана, США, - Прим. Ред.) произошла стрельба, в результате которой трое людей погибли и еще семеро получили ранения. Об этом сообщает ITV.

Местный представитель полиции рассказал, что стрельба произошла в ночь на воскресенье на блоке 3400 проспекта Клейборн, примерно в трех милях от французского квартала.

Пострадавших доставили в местную больницу. Причины перестрелки устанавливаются, но пока задержанных нет.

Мэр города Латойя Кантрелл в свою очередь заявила, что для насилия в Новом Орлеане нет места и власти примут все меры, чтобы предотвратить "этот ужас" и установить справедливости.

Напомним, что вчера в Техасе неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых и убил пятерых человек.