Во временно оккупированных районах Донбасса трое подростков подорвались установленных боевиками минах. Двое подростков погибли. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передают "Украинские новости".

Мины были установлены в районе кладбища: "25 июля трое подростков подорвались вблизи могилы своего товарища на минах, установленных на кладбище. Двое из них погибли на месте", – сообщил Гуцуляк.

"По информации Главного управления разведки Минобороны, российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, в т.ч. с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин", – сказал спикер, добавив, что хаотичное минирование боевиками местности представляет опасность для гражданских лиц.

Ранее "Страна" информировала, 25 июля в результате подрыва на мине погибли два человека в поселке Мичурина за шахтой Изотова на окраине Горловки в Донецкой области