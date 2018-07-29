Более двухсот украинских туристов "застряли" в египетском курортном городе Хургада и не могут вылететь во Львов с утра 28 июля. Как сообщает ТСН, самолет с отдыхающими должен был вылететь в 7:20 по местному времени (8:20 по Киеву), однако он сломался.

"Нам сказали, что сдулось колесо и оно требует замены. Его пообещали привезти из Киева, но самолет из Киева также не прилетел. Нас продержали в самолете час, позже сказали выходить и забирать свои вещи. Два часа держали без воды, без еды в багажном отделении аэропорта, затем люди подняли скандал и нас отвезли в отель", - сообщила одна из возмущенных туристок.

Отмечается, что застрявшие в Египте украинцы приобретали туры у оператора JoinUp!: "Join Up! нам сказал, что это не его проблемы, а проблемы перевозчика. А ребята (пилоты этого самолета, они также с нами в отеле) сказали, что их вины нет, что должен нас заселить туроператор", - добавила туристка.

В пресс-службе Join Up! подтвердили проблему с задержкой рейса, а сами отдыхающие по прилету хотят судиться с туроператором.

"Рейс задержан по причине пробития шасси в самолете, соответственно, это занимает много времени, чтобы заменить колесо, устранить эту техническую неисправность. Туристам были предоставлены проживание и питание", - сообщили в компании, не назвав дату решения проблемы.

Ранее "Страна" рассказывала, что несколько дней назад украинский лоукостер отменил часть рейсов из Львова в Египет и обратно.