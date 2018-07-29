Сегодня, 29 июля, практически по всей западной Украине пройдут дожди с грозами. При этом непогода, по данным Укргидрометцентра, минует столицу и некоторые восточные регионы.

Так, в Луцке, Ровно, Тернополе, Житомире, Львове, Ивано-Франковске, Черновцах и Ужгороде сегодня ожидаются дожди в "перемешку" с жарой.

Осадки будут наблюдаться и в южных регионах, Одессе, Николаеве и Херсоне.

Средняя температура на севере составит 28-30 градусов тепла с восточным ветром 5-10 м/с.

На востоке страны - зной и солнечное небо. Средняя температура в Днепре, Луганске и Донецке составит +30-30. Небольшие осадки с грозами ожидаются в Запорожской области.

Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье в Киеве по прогнозам синоптиков будет облачно, но без осадков.

С самого утра небо в столице затянет облаками. Днем температура воздуха составит 28-30 °C. Ночью столбик термометра опустится до 19-21 °C.

Ранее "Страна" рассказывала, как за один час в Запорожской области выпала месячная норма осадков, в результате чего спасателям пришлось откачивать воду из затопленных домохозяйств.