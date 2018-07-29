В популярном индонезийском туристическом острове Ломбок, неподалеку Бали, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, передает агентство AFP.

Отмечается, что эпицентр стихии находился на глубине 7,5 км. Сильные подземный импульс сопровождался двумя последовательными толчками и более 60 "содроганиями", которые буквально заставили местных жителей бежать в панике.

"Толчки были очень сильные, электричество внезапно оборвалось", - рассказывает очевидец.

Фото: twitter.com/ChannelNewsAsia

Как сообщили местное агентство по стихийным бедствиям, точное количество жертв на данным момент сложно назвать, но оно будет расти.

Напомним, месяц назад в Японии произошло землетрясение.

Согласно подсчетам масштабов убытков и разрушений, было уничтожено почти семь тысяч домов.