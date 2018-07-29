Суд в США отклонил иск правозащитных организаций, которые требовали заблокировать решение администрации президента Дональда Трампа позволить публиковать в интернете чертежи, необходимые для создания оружия с помощью 3D-принтеров. Об этом пишет CNN.

Так, в июне власти США разрешили американской компании Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно "напечатать" из пластмассы с помощью 3D-принтера. Это произошло через пять лет после того, как администрация экс-президента США Барака Обамы запретила фирме публиковать подобные схемы.

В 2015 году основатель компании Коды Уилсон подал в суд, заявив, что запрет нарушает его конституционные права. Через три года администрация Трампа урегулировала судебные претензии Defense Distributed и позволила компании разместить чертежи в интернете. По словам Уилсона, его фирма планирует сделать это до 1 августа.

Фирма ранее представила однозарядный пистолет из пластмассы, идентичной той, из чего делают знаменитые игрушки LEGO.

Ряд правозащитных организаций, выступающих за усиление контроля над оборотом огнестрельного оружия в США, подали иск в суд в Остине (штат Техас) с требованием отменить снятие запрета. Истцы указывали, что размещение схем "нанесет немедленной и непоправимый вред национальной безопасности США". Власть это отрицает, заявляя, что пластмассовая оружие является ненадежной и низкокачественной.

Как отмечает CNN, который рассматривал дело судья Роберт Питман отклонил ходатайство правозащитников.

Напомним, 27 июля в Техасе неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых и убил пятерых человек.