Представители правоохранительных органов и силовики МВД били и унижали задержанных во время стычки на Осокорках нацдружинников по дороге в отделение полиции. Об этом сообщил пресс-секретарь "Национального корпуса" Роман Чернышев на своей странице в Facebook. Также, по его словам, представители МВД называли задержанных парней "аваковскими псами".

Представители Национальных дружин были задержаны после столкновений на Осокорках возле стройплощадки, на месте которой активисты требуют возвести экопарк.

"Толпа спецназа МВД говорила парню, что он "аваковский пес". Смешнее я даже придумать не мог", - пишет Чернышев, отметив, что об этом ему рассказал один из задержанных националистов Богдан.

При это парня еще и били в автобусе по дороге в РОВД, уточняет Чернышев: "Били коленями связанного в автобусе. Я просил дать воды - не давали. Говорили, что в отделении еще побьют. Еще говорили, что мы "аваковские псы", - приводит Чернышев слова нацдружинника Богдана.

Фото: facebook.com

Он также выложил видео с рассказом Богдана (про "аваковских псов" с 5:34 по хронометражу).

Ранее мы публиковали видео, как вчера, 28 июля, в киевском суде радикалы из С14 попытались унизить адвоката.