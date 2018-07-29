Лидер сборной Украины и экс-динамовец Андрей Ярмоленко сыграл свой первым матч в составе "Вест Хэма" в товарищеской игре против "Ипсвича".

Отмечается, что он вышел на поле в составе "молотобойцев" с первых минут встречи и был заменен на 63-й минуте. Кроме того, украинец принял участие в одной из голевых атак своей команды. В итоге матч завершился победой "Вест Хэма" со счетом 2:1.

Авторами голов и результативных ударов в "Вест Хэма" стали звездный бразильский новичок Фелипе Андерсон, а также неизменный бомбардир клуба Арнаутович.

Заметим, что следующий контрольный поединок клуб Ярмоленко проведет 31 июля против немецкого “Майнца”.

Ранее "Страна" рассказывала, что покинувший "Брест" Артем Милевский намекнул о переходе в минское "Динамо".