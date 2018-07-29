В Киеве полицейские задержали квартирного грабителя, который при помощи альпинистского снаряжения украл из многоэтажки в Одессе $1 миллион. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

28-летний преступник проник в квартиру одесского предпринимателя, расположенной на 18-м этаже, спустившись с крыши. Через балконную дверь он попал внутрь квартиры и принялся собирать ценные вещи. Когда нашел тайник с деньгами, оставил сумки с вещами и забрал только деньги.

В ведомстве сообщают, что на улице злоумышленника ждал знакомый в автомобиле. Он отвез мужчину в гостиницу, откуда тот впоследствии отправился в Киев.

Как сообщают правоохранители, правонарушителем оказался ранее судимый за имущественные преступления гражданин соседнего государства. Злоумышленника задержали в одном из отелей столицы.

"В настоящее время правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – говорится в сообщении.

Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве Человек-паук, угрожая ножом, ограбил три пункта выдачи кредитов.

Ранее появилось видео, как два украинца с молотками ограбили пункт обмена валют в Польше.