Сегодня в Москве умер известный советский и российский певец родом из Донбасса - Иосиф Кобзон. На момент смерти ему было 80 лет. В последние годы жизни он страдал от рака.

Кобзон был не только певцом. Он занимал активную гражданскую позицию. Во время теракта на Дубровке он лично вступал в переговоры с террористами. А после аннексии Крыма он поддержал Кремль и стал персоной нон-грата в Украине.

"Страна" вспоминала биографию певца и интересные факты из его жизни.

Проблемы со здоровьем

В начале 2000-х годов певцу поставили диагноз - рак. В 2002 году после операции из-за сепсиса он впал в кому на 15 дней.

В 2005 году ему удалили опухоль в клинике Германии. После этого возникли осложнения: воспаление легких и тканей почек.

В 2009 году ему сделали повторную операцию.

А в 2010 году он дважды упал в обморок на форму в Астане. Первую помощь ему оказывали прямо на сцене, делая искусственное дыхание. По словам медиков, рак вызвал анемию, которая и стала причиной потери сознания.

В июле 2018 года появилась информация, что певец попал в больницу и впал в кому. СМИ писали, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Родные Иосифа Кобзона опровергли информацию о коме и что он находится на плановом лечении.

От боксера до певца

Иосиф Кобзон родился в 1937 году небольшом городе Часов Яр под нынешним Бахмутом в Донецкой области.

Перед войной семья переехала во Львов, откуда его отец-политрук оправился на фронт, а мать с тремя детьми - в эвакуацию в Узбекистан. Певец не любит вспоминать о родном отце, в 1943 году тот был демобилизован после контузии, но к семье не вернулся. В Москве он встретил медсестру, женился на ней и остался в столице.

А его бывшая семья из эвакуации приехала в Краматорск Донецкой области. Там маленький Иосиф пошел в школу. А спустя несколько лет семья переехала в Днепропетровск, мать повторно вышла замуж.

Несмотря на то, что в детстве мальчик иногда выступал на школьных праздниках, с пением свою дальнейшую жизнь он не связывал и собирался стать шахтером, поэтому поступил в горный техникум в Днепропетровск.

Во время учебы он увлекся боксом и даже стал чемпионом в юношеском разряде в Днепропетровской области и Украинской ССР. Он успел выиграть 18 боев и получить 4 поражения.

Сам певец не считал себя тактическим спортсменом с отточенными умениями. В автобиографии он писал, что после первого нокаута "не воображал, что 181 сантиметр роста, 70 килограмм веса и дурную силу можно противопоставить лучшим знаниям и умению".

Память на песни и уникальный тембр

Петь Кобзон начал в армии, а после ее окончания поступил в Гнесинку на вокальное отделение. Он стал известен после того, как в 59-м году исполнил песню "Куба - любовь моя" во время "Голубого огонька".

Голос Кобзона - лирико-драматический баритон, легко узнаваемый по тембру и хорошей дикции. Манера исполнения менялась и оформилась в 70-х годах. Специалисты отмечают необычайную память певца, в его репертуаре было до нескольких тысяч песен.

Три супруги певца

Иосиф Кобзон был женат три раза. Первой супругой его была певица Вероника Круглова. Когда певец познакомился с ней, она была замужем. Правда, пара не просуществовала долго, вскоре после свадьбы Кобзон застал свою жену, гуляющей под ручку с мужчиной.

Второй избранницей стала известная певица и актриса Людмила Гурченко. Свадьбу сыграли, когда ему было 30, ей - 32. Но ужиться вместе они не смогли, слишком яркими личностями были оба.

В третий раз Иосиф Кобзон женился на Нинель Дризиной, которая на 13 лет была младше его. Встретил ее он случайно на званом вечере. Она не была связана с шоу-бизнесом. Хотя позже окончила Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства, она стала специалистом разговорного жанра, работала костюмером в труппе певца, занималась его имиджем.

Дризина вкусно готовила и родила певцу двоих детей - сына Андрея и дочь Наталью.

Нинель Кобзон называла самым счастливым периодом их жизни - время сразу после свадьбы, когда пара жила в палате кардиологического отделения. Жилья у них не было и Иосиф Кобзон попросил своего друга врача разрешить им на время пожить в поликлинике.

В супружеской жизни было не все гладко. СМИ писали, что узнав о любовнице, Нинель Кобзон собиралась развестись в 1980 году. Однако вскоре у мужа случился радикулит и она сжалилась и вернулась домой.

Знаменитый черный парик

Свой знаменитый черный парик Кобзон надел в 35 лет. Его мать рассказывала, что однажды он вышел на улицу в 40-градусный мороз без шапки и повредил волосяные луковицы. Накладку певец не снимал даже на пляже и говорил, что только жена видит его без парика.

Политическая жизнь и позиция по Украине

Иосиф Кобзон был членом Госдумы от "Единой России" и занимал активную гражданскую позицию. В 2002 году Иосиф Давыдович несколько раз ходил на переговоры с террористами, захватившими Дом культуры на Дубровке. Он вывел из здания женщину и троих детей.

После активно комментировал происходящее в Украине. Поддерживал аннексию Крыма, подписал обращение деятелей российской культуры о поддержке политики Владимира Путина. Он заявил, что Крым - всегда был российским и что это достижение, что полуостров вернули без единого выстрела и жертв.

В 2014 году СБУ внесла его в список деятелей культуры РФ, которым запрещен въезд в Украину. Ряд украинских городов лишили Кобзона звания почетного гражданина - Полтава, Кобеляки, Днепр, Краматорск, Славянск.

А в мае 2018 года указом Петра Порошенко он был лишен всех украинских государственных наград.

Иосиф Кобзон после 2014 года приезжал с концертами в Донецк и Луганск.

Кстати, в 2003 году в Донецке Кобзону установили прижизненный памятник к его 66-летию. В марте 2014 года неизвестные его облили оранжевой краской, а в апреле выкрасили в цвета украинского флага.

Цитаты Иосифа Кобзона

Последнее фото с Путиным. Церемония вручения Государственных наград в Кремле 27 июня 2018 года. Фото: Instagram

Мы относимся к своей истории, культуре и искусству без всякого уважения. …Нужно беречь свою страну, культуру и язык.

Я не хотел бы никакой другой жизни кроме той, что состоялась. Мне всегда хотелось быть первым. Я спешил на стройки Сибири, на целину, на Самотлор, первым из артистов полетел на остров Даманский, когда там случился конфликт с китайцами, первым был в Афганистане, Чернобыле. Я всегда считал, что певец в СССР больше, чем певец.

Никогда никому не надо приспосабливаться. Надо быть верным своим принципам и своим устоям.

Страна, которая защищает своего гражданина, вправе рассчитывать на взаимное уважение и патриотизм.

Для того, чтобы быть "народным", у нас надо либо прожить долгую жизнь на сцене, либо очень сильно любить родину. Лучше и то, и другое.

Для меня не существует Украины, в которой существует фашистский режим. Поэтому я не хочу быть почетным гражданином.

Я никогда не заглядываю в Интернет, и не по возрасту, мне неинтересно. Я просто не хочу пользоваться этой желтой грязной прессой, которая распространяется и позорит нашу культуру и быт.

Все террористические акты происходят от отсутствия культуры.

Бог не зря сделал нас разнополыми, поэтому все должно происходить, как природа диктует, а все остальное - извращение.

Корпоративы я бы просто убил, потому что они убили искусство.

Легко утратить традиции, растерять накопленное за столетия, а кто потом ответит за бездуховность наших детей и внуков?