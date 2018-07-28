Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет дело экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта, опубликовал несколько сотен документов следствия.

Они еще не приняты судом, но фигурируют в материалах досудебного расследования, пишет "Голос Америки".

В документах идет речь о сотрудичестве Манафорта с Партией регионов. Из них стали известны некоторые детали сотрудничества бывшего главы штаба Дональда Трампа с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Документы относятся к разным временным периодам.

В частности, в электронной переписке активно обсуждается политическая кампания Виктора Януковича и Партии регионов.

Например, Пол Манафорт в письме своему партнеру – политическому консультанту Тэду Дивайну подробно расписывает, как должно выглядеть выступление украинского политика Николая Азарова на съезде Партии регионов 9 сентября 2010 года. Манафорт пишет: "Азаров будет выступать 10-12 минут на русском языке. Он должен раскритиковать Тимошенко за беспорядок, который она оставила после себя и представить избирательную платформу. ВФЯ выступит с 5-7 минутной речью на украинском языке, где должен представить свою программу "Украина для людей".

Также в документах фигурирует стоимость проведения съезда Партии регионов – 565 тыс долларов.

В документах можно увидеть проект договора о предоставлении консультационных услуг правительству Януковича от лица фирмы Devine Mulvey Longabaugh. За апрель и май 2014 года фирма должна была получить 200 тыс долларов.

Также, согласно судебным документам, Манафорт написал Януковичу, что "мы активно развивали концепцию антисемитизма, как части [взглядов] [украинской] оппозиции. (…) Это было ключевой частью нашей вашингтонской стратегии".

В документах также можно увидеть вопросы, которые были заданы на пресс-конференции Виктора Януковича, посвященные ста дням его пребывания на посту президента Украины, и ответы, которые были даны.

"Страна" сегодня публиковала фото Януковича из материалов Мюллера.

Ранее МИД Украины уволил консула в Гамбурге из-за антисемитского скандала.