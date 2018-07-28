В Киеве 28 июля на Майдане прошел флешмоб в честь 1030-летия со Дня Крещения Руси. Сотни людей зажгли фонарики на своих телефонах в честь праздника, образовав светящийся крест.

Об этом сообщает "Информатор".

Все участники действа сформировали "живой" крест в 21:30.

Люди подняли кверху свои смартфоны с зажженными вспышками и экранами. На несколько минут Майдан независимости засиял сотней ярких лампочек.

Пришедшие пели хором песню "Свет во тьме светит" и радостно размахивали своими включенными смартфонами.

Такой флешмоб организовали не только в Киеве, но и в других украинских городах.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", полиция насчитала 65 тысяч верующих в Киеве во время прохождения крестного хода УПЦ КП.

Вчера же указали 20 тысяч участников Крестного хода УПЦ, что в 12 раз меньше, чем заявили организаторы. По их данным в шествии приняли участие 250 тысяч человек.

Напомним также, что с утра в субботу, 28 июля, в Киево-Печерской Лавре началась праздничная Литургия в честь Дня Крещения Руси. Ее возглавил Блаженнейший митрополит Онуфрий. Литургию в Лавре посетили 5 тысяч верующих.