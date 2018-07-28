В Капитолии штата Колорадо в галерее портретов президентов США неизвестные пранкеры разместили портрет президента России Владимира Путина. Картину поставили как раз на место портрета американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 26 июля.

Фото российского президента было размещено на подставке у стены с изображениями экс-президентов США.

Отмечается, что портрет Трампа в галерее на данный момент отсутствует, так как еще не собраны необходимые для написания картины средства в размере около 10 тысяч долларов.

Фото: edition.cnn.com

Как сообщала "Страна", Владимир Путин пригласил Трампа в Москву и назвал их встречи полезными.

Также президент РФ назвал референдум на Донбассе тонкой и чувствительной сферой.

Напомним, что в Белом доме уже подтвердили готовность Трампа посетить Москву по приглашению Путина.