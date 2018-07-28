В Китае на курорте Дадунхай на острове Хайнань огромная акула заплыла на мелководье ради добычи. В этот момент на пляже было множество отдыхающих, которые засняли инцидент на видео.

На кадрах видно, как хищник мечется в мелких волнах, пытаясь ухватить хоть одного из зевак, собравшихся вокруг нее. При этом сами туристы, совершенно не задумываясь о своей безопасности, продолжают снимать происходящее на видео и стоят в паре метров от акулы.

Как сообщала "Страна", в Австралии огромная акула запрыгнула в лодку к рыбаку и оглушила его.

Также "Страна" писала, как власти Таиланда закрыли популярный пляж из-за нападений бычьей акулы.

А в Тихом Океане выловили акулу, которая очень похожа на ксеноморфа из Чужого.