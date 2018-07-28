В субботу, 28 июля во Львове состоялся матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" с большим трудом преодолело ФК "Львов" со счетом 1:0. Об этом сообщает "Украинская правда".

Победный гол киевляне забили лишь на второй добавленной минуте к основному времени.

В стартовые минуты первого тайма на поле была равная игра, а затем инициатива постепенно перешла к "Динамо". Опасными ударами у киевлян в первые 45 минут отличились Вениамин Вербич и Никита Бурда.

У хозяев поля моментов у ворот "Динамо" почти не было. В одном из эпизодов на выходе неуверенно сыграл Денис Бойко, но обошлось для гостей без удара по воротам.

Во втором тайме "Динамо" вновь обладало преимуществом. Хороший удар получился головой в Бурда.

Самый реальный момент на 90 минуте был у Сергея Сидорова, который вышел один нам один с вратарем ФК "Львов", но не сумел его переиграть.

Под конец матча главный арбитр матча раздал по одному предупреждению для игроков "Динамо" и ФК "Львов", которые симулировали при падении в штрафной, требуя пенальти.

Уже в добавленное арбитром время сыграла замена Александра Хацкевича. Назарий Русин вышел на замену и первым касанием к мячу забил в падении в ворота львовян.

Еще в одном матче Премьер-лиги в субботу "Александрия" со счетом 1:0 победила "Зарю".

Напомним, что чемпионат Украины по футболу в высшем дивизионе выигрывали лишь три команды - киевское "Динамо" (15 раз), донецкий "Шахтер" (11) и симферопольская "Таврия" - 1.

Как сообщала "Страна", ФК Полтава отказался играть в Премьер-лиге.

Также "Страна" писала, что "Шахтёр" и "Динамо" с побед стартовали в новом чемпионате Украины по футболу.