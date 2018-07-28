Заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко говорит, что 28 июля Томос об автокефалии УПЦ не должны были предоставлять. Ранее Петр Порошенко говорил именно об этой дате, как возможном сроке предоставления Томоса.

Комментарий Павленко публикует LIGA.net.

Отвечая на вопрос о предоставлении Томоса ко Дню Крещения Руси, Павленко отметил, что иногда люди сами придумывают себе повод для ожиданий.

"Томос не должны были предоставить именно сегодня", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что в субботу 28 июля представитель Вселенского патриарха официально сообщил о том, что решение о предоставлении автокефалии украинской церкви принято.

"Чтобы были выполнены все процедуры, чтобы все было канонически, требуется определенное время. Идет процедура. Завершается информирование других церквей, после чего Вселенская патриархия перейдет к следующему этапу предоставления томоса", - сказал Павленко.

"Главное, что решение принято и мы идем к своей цели", - добавил он.

Как сообщала "Страна", ложным обещанием Томоса до дня Крещения Руси Порошенко обязан группе людей во главе с заместителем главы АП Ростиславом Павленко, которые решили подарить президенту "вундерваффе" (чудо-оружие) для победы на выборах.

"Они его убедили, что можно быстро договориться со Вселенским патриархатом об автокефалии и продать это избирателю как колоссальную победу. Именно на основе их информации Порошенко и озвучивал ориентиры по Томосу к Дню Крещения Руси. Но реальность вышла совсем другой. Получается, Павленко и Ко просто подставили президента и теперь рассказывают про то, что "блицкрига" никто и не ждал", - сообщил "Стране" источник на Банковой.

Ранее Порошенко признал, что Томос еще у него не в кармане.

"Ситуация непростая. Противодействие масштабное и системное. Нет никаких оснований считать, будто Томос уже у нас в кармане. А нам с вами остается две вещи, для того, чтобы его получить: молиться, верить и бороться", - сказал Порошенко.