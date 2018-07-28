В зоне Операции Объединенных сил в Новолуганском 26 июля погибли двое военных.

Один из погибших был гражданином Латвии. Это боец с позывным "Ронин", которого еще называли "Друг Латыш". Об этом сообщила начальник пресс-службы оперативного командования "Пивнич" Елена Мокренчук на своей странице в Facebook.

Тут же под Новолуганском подорвался на растяжке разведчик, командир инженерно-саперного взвода Иван Войтенко.

"Дядя Ваня... Всегда улыбающийся, всегда на позитиве. Но вчера его не стало на земле. Растяжка... И небо встретило Героя, выстраивая весь наш Небесный Батальон. Опять осиротел мой 3 бат моей 72 ОМБр. Ваня... Ты сейчас где-то там рядом с Юджином, Орлом, Маугли, Академиком и другими, один из 152...", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/lena.lastivka.7

Фото: facebook.com/lena.lastivka.7

Фото: facebook.com/lena.lastivka.7

Как сообщала "Страна", во время инженерной разведки на Донбассе погиб украинский военный.

Напомним также, что глава ГосЧС Чечеткин поручил спасателям придумать план деоккупации Донбасса по методу "малых шагов" Авакова.

Ранее "Страна" также писала, что Владимир Путин назвал референдум на Донбассе тонкой и чувствительной сферой.