NASA вместе с учеными университета Брэдли в Пеории (штат Иллинойс) определил победителей конкурса проектов марсианских домов. Конкурс проходил в несколько этапов и продолжался с 2014 года. Итоги опубликованы на сайте NASA.

Участники конкурса должны были разработать цифровые макеты жилых строений, которые можно будет построить на Марсе, Луне или в других местах, непригодных для жизни человека, с помощью 3D-принтера.

Организаторы отметили, что требовали от участников именно цифровые модели домов, чтобы свои работы могли прислать даже студенты и школьники, у которых нет доступа к 3D-принтерам и другому спецоборудованию.

Финалистами конкурса стали пять команд. Между ними разделят приз в 100 тысяч долларов.

Первое место из них заняла команда Zopherus из Роджерса, штат Арканзас. Их проект поселения напоминает пчелиные соты. Шестиугольные двухэтажные дома-капсулы будут пострены из аналога бетона, который можно будет создать прямо на Марсе из местных минералов и льда. Эта смесь должна выдерживать холода и не пропускать внутрь домов радиацию.

Команда из Арканзаса Фото: nasa.gov

Проект команды из Нью-Йорка, занявшей 2 место Фото: nasa.gov

Команда Миссисипи, 3 место Фото: nasa.gov

Команда Нью-Йорка, 4 место Фото: nasa.gov

Северо-Западный университет Эванстона Иллинойса, 5 место Фото: nasa.gov

Все дома будут связаны между собой, а в поселении будет общий отсек для общения и совместной работы поселенцев.

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