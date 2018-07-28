Сегодня, 28 июля, в Киеве на Осокорках произошли столкновения возле стройплощадки, на месте которой требуют возвести экопарк. Полиция задержала двух человек. Фото с места событий опубликовал украинский фотокорреспондент Ефрем Лукацкий на своей странице в Facebook.

Столкновения произошли на почве застройки многоэтажных зданий, которая ведется на территории парка отдыха и городских озер.

На фото видно, как сторонники "Нацдружин" и полиция поливают друг друга газом. При этом фотограф, который был на месте событий, опровергает версию полиции, которая утверждала, что газ не применяла.

Как сообщала "Страна", Генпрокуратура передала в суд дело скандального застройщика Войцеховского.

Также "Страна" писала, как Киеврада разорвала договор о строительстве ТРЦ на Почтовой площади.