Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия составил 9,78 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы.

Отмечается, что в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд гривен.

Также сообщается, что общий фонд бюджета за полгода сведен с дефицитом 12,98 млрд гривен, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 1,7 млрд гривен.

С учетом ранее обнародованных данных, в июне госбюджет был сведен с дефицитом 0,58 млрд гривен, однако по общему фонду был зафиксирован профицит около 1,22 млрд гривен.

Также "Страна" писала, что доллар вовсю лихорадит который день подряд. На днях его безналичный курс прибавил 4 копейки, потом - еще 10: к вечеру 24 июля он достиг 26,57-26,58 грн./$. Это абсолютный рекорд для межбанка этим летом, на протяжении которого торговля в среднем шла в рамках 26,20-26,40.

Все это, конечно же, сразу сказалось на наличных курсах, которые за считанные дни поднялись с 26,25-26,45 до 26,45-26,60 на продаже валюты украинцам.

Вместе с этим в Украине начали наблюдаться массовые задержки пенсий, о которых органы власти не сразу начали информировать население. Экономист Андрей Блинов пояснил "Стране", что кассовый разрыв (отрицательная разница между приходом и расходом) в Пенсионном фонде составила около трех миллиардов гривень. На выплату пенсий Пенсионным фондом Украины должно направляться около 28 млрд гривен ежемесячно, а поступило только 24,9. "Непрофинансированные 3 с лишним млрд гривен, исходя из средней пенсии, – это 1,2 млн пенсионеров", – подсчитал он количество людей, кого коснулись задержки.