В РПЦ заявили, что ни одна из поместных церквей не выразила поддержки инициативе украинских политиков относительно предоставления Томоса об автокефалии.

Об этом сообщает сайт Московской патриархии.

По словам митрополита Волоколамского Илариона, вопрос об украинской автокефалии очень политизирован и к настоящей церковной жизни УПЦ он имеет "посредственное отношение".

"Украинская Православная Церковь и так самостоятельна в своем самоуправлении. Ее права шире, нежели права некоторых автокефальных Церквей в понимании той Церкви, которая предоставила им автокефалию. Украинская Церковь самостоятельно выбирает Предстоятеля и всех епископов, самостоятельно прославляет святых, открывает новые епархии, учреждает праздники, полностью независима от Москвы во всех вопросах организации своей внутренней жизни, в том числе и финансово-хозяйственных", - рассказал митрополит Иларион.

Кроме того, архиерей отметил, что каноничная УПЦ на данный момент имеет немалое влияние на саму Русскую Православную Церковь. "Иерархи Украинской Церкви оказывают влияние на весь Московский Патриархат, поскольку принимают участие в работе его руководящих органов. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, и его голос в Синоде очень весом. Многие украинские иерархи состоят в наших Синодальных комиссиях - но никто из епископов российских епархий не присутствует в органах управления Украинской Церкви", - сказал владыка Иларион.

Также митрополит подчеркнул, что "Томос - это не документ "на предъявителя": он выдается Предстоятелю конкретной канонической Церкви, уже существующей на своей территории", а каноническая Церковь Украины за автокефалией в Константинополь не обращалась.

"Предоставлять автокефалию безымянному конгломерату неканонических сообществ Украины, с канонически недействительной иерархией - это с точки зрения церковного права абсурд, путь в никуда. Насколько мне известно, ни одна из поместных церквей не выразила поддержки этой инициативе политиков относительно украинской автокефалии, подавляющее большинство прямо выступило против", - отметил митрополит Иларион.

Ранее Синод РПЦ заявили, что в Украине пытаются поколебать единство Церкви.

Как сообщала "Страна", в апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии для Украины и объявил о намерении создать "единую поместную церковь".

Также напомним, что Верховная Рада обращение президента поддержала.