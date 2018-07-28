В пятницу, 27 июля, в селе Сенькин Харьковской области маленькие сестры, которым было 2 и 3 годика, утонули в самодельном бассейне. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел около 19:00, когда 30-летний отец на несколько минут оставил без присмотра двух своих дочерей. Девочки купались в самодельном бассейне.

Когда мужчина вернулся, то обнаружил девочек в бессознательном состоянии.

На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть детей.

Известно, что семья погибших характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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