В деле Пола Манафорта, которого в США обвиняют в уклонении от уплаты налогов, фигурируют фотографии Виктора Януковича.

Напомним, Манафорт был консультантом Партии Регионов. Обвинение утверждает, что политтехнолог не задекларировал доходы, полученные во время работы в Украине.

Адвокаты Манафорта сейчас пытаются не допустить приобщения фотографий с Януковичем к рассмотрению в суде, пишет Bloomberg. Они говорят, что фото являются "неуместными, предвзятыми и неоправданно забирающими время доказательствами".

Эти фото, говорит обвинение, свидетельствуют о том, что Пол Манафорт помогал улучшать имидж украинского экс-президента. На одном из них виден и сам Манафорт (второе сверху).

Фото с Януковичем из материалов суда по Манафорту

Пола Манафорта взяли под стражу в зале суда более месяца назад - 15 июня.

В Генпрокуратуре после этого заявили, что Манафорта могут привлечь к уголовной ответственности и в Украине.