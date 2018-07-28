Опубликованы черно-белые фото Януковича из дела Манафорта
В деле Пола Манафорта, которого в США обвиняют в уклонении от уплаты налогов, фигурируют фотографии Виктора Януковича.
Напомним, Манафорт был консультантом Партии Регионов. Обвинение утверждает, что политтехнолог не задекларировал доходы, полученные во время работы в Украине.
Адвокаты Манафорта сейчас пытаются не допустить приобщения фотографий с Януковичем к рассмотрению в суде, пишет Bloomberg. Они говорят, что фото являются "неуместными, предвзятыми и неоправданно забирающими время доказательствами".
Эти фото, говорит обвинение, свидетельствуют о том, что Пол Манафорт помогал улучшать имидж украинского экс-президента. На одном из них виден и сам Манафорт (второе сверху).
Фото с Януковичем из материалов суда по Манафорту
Пола Манафорта взяли под стражу в зале суда более месяца назад - 15 июня.
В Генпрокуратуре после этого заявили, что Манафорта могут привлечь к уголовной ответственности и в Украине.