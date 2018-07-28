Сегодня, 28 июля, в Днепре в результате нападения роя шершней погиб 72-летний мужчина, еще один был госпитализирован. Об этом сообщил начальник Главного управления ГосЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач на своей странице в Facebook.

Информация о происшествии поступила из полиции в спасательную службу около 10.00 утра.

"В Соборном районе, в Тоннельной балке рой шершней напал на двух мужчин. В результате происшествия один человек скончался на месте. Второго мужчину госпитализировали в 6-ю больницу. На месте дежурят отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГосЧС", - сообщил Кульбач.

Фото: Андрій Кульбач/Facebook

Как сообщала "Страна", под Харьковом мужчину на улице до смерти закусали шершни.

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