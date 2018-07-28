Премьер Венгрии Виктор Орбан, которого в четвертый раз избрали премьером, выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать членом Европейского Союза (ЕС) и Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает агентство Agepress.

По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.

"Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО", - заявил Орбан, выступая в университете в Румынии.

Напомним, что 11 июля президент Петр Порошенко заявил на брифинге, который состоялся на саммите Альянса в Брюсселем, что в Конституции таким образом должно быть закреплено стремление Украины быть Североатлантическом альянсе, чтобы его невозможно было "отозвать" позднее.

Ранее Путин заявил об угрозе нацбезопасности, если Грузия или Украина вступят в НАТО. "Для нас, что же, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", - заявил Путин.

Как сообщала "Страна", главными итогами саммита НАТО для Украины и мира стал ультиматум Трампа о наращивании затрат на оборону.

На саммите Киев никакой поддержки от Альянса не получил. Хотя Петру Порошенко и удалось ненадолго встретиться с президентом США.