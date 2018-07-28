В Запорожской области из-за после сильных грозовых ливней в субботу 28 июля размыло популярную курортную зону на Азовском море – Обиточную косу в районе Приморска. Спасатели эвакуировали из зоны подтопления 20 автомобилей с отдыхающими.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам спикера ГосЧС Украины в Запорожской области Юлии Барышевой, в результате размывания косы отрезанными от суши оказались около 70 отдыхающих и 30 автомобилей.

Спасатели аварийного отряда спецназначения ГосЧС с помощью спецтехники вывезли из зоны подтопления на косе Обиточная на автодорогу 20 автомобилей. Остальные отдыхающие от эвакуации отказались.

"При этом спасатели проводят мониторинг ситуации на косе Обиточная, и в случае ухудшения обстановки готовы прийти на помощь отдыхающим", - отметила Барышева.

По данным метеорологов, дождливая погода в регионе может продлиться еще сутки.

Как сообщала "Страна", мощные дожди под Запорожьем подтопили 65 домов.

Напомним также, что сегодня в Киеве ожидаются грозы, ливни и подтопления.