"Херсна хода". У Порошенко ошиблись, публикуя видео с Дня крещения Руси
Сегодня в Киеве состоялся второй день празднования 1030-летия Крещения Руси. По городу прошел еще один Крестный ход - на этот раз организованный УПЦ Киевского патриархата.
На него пришел президент Петр Порошенко, который проигнорировал аналогичное шествие Украинский православной церкви.
Когда президент шагал во главе хода, на его странице в Facebook включилась прямая трансляция. Помощники президента озаглавили ее с двусмысленной ошибкой, написав "Херсна хода", вместо "Хресна".
Позже у президента исправили ошибку, но она осталась в истории редактирования поста.
Ранее Петр Порошенко перепутал век рождения Григория Сковороды, отнеся это событие к 17 столетию, хотя оно случилось в 18-м.
Напомним, президент также "понизил в должности" атошника, выдавая ему награду.