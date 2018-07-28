Сегодня в Киеве состоялся второй день празднования 1030-летия Крещения Руси. По городу прошел еще один Крестный ход - на этот раз организованный УПЦ Киевского патриархата.

На него пришел президент Петр Порошенко, который проигнорировал аналогичное шествие Украинский православной церкви.

Когда президент шагал во главе хода, на его странице в Facebook включилась прямая трансляция. Помощники президента озаглавили ее с двусмысленной ошибкой, написав "Херсна хода", вместо "Хресна".

Позже у президента исправили ошибку, но она осталась в истории редактирования поста.

Ранее Петр Порошенко перепутал век рождения Григория Сковороды, отнеся это событие к 17 столетию, хотя оно случилось в 18-м.

Напомним, президент также "понизил в должности" атошника, выдавая ему награду.