Над Одесской областью молния ударила в пассажирский самолет
В пассажирский самолет Embraer 190 молдавской авиакомпании Air Moldova рейсом Кишинев-Санкт-Петербург попала молния над Окнянским районом Одесской области. Об этом сообщает "Думская".
Инцидент произошел 28 июля, когда самолет вылетел из кишиневского аэропорта в 14:33 с более сотней пассажиров на борту.
Самолет взял курс на северо-запад России, но набрав 4 тысячи метров, он подвергся воздействию разряда высокого напряжения, снизился и сделал несколько кругов над Раздельной.
Приняв решение о возврате в аэропорт вылета, экипаж решил вырабатывать топливо в зоне ожидания над территорией Молдовы.
В районе 16 часов самолет совершил посадку в Кишиневе.
Никто не пострадал.
Фото: dumskaya.net
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