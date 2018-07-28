"Ленин смог, сможем и мы". В России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста
В субботу, 28 июля, в разных городах России проходят митинги против повышения пенсионного возраста "Нет пенсионной реформе", организованные Компартией РФ. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
В Санкт-Петербурге на площади Ленина собралось около трех тысяч человек. В Москве по оценкам "Белого Счетчика" в Twitter к 12:00 на территорию шествия прошло 5,4 тысяч человек.
Фото: twitter.com/WhiteCounter
Акции также прошли Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новгороде, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске и других городах.
В Москве акция началась на проспекте Сахарова. Здесь люди держали в руках плакаты с призывом "Путин, поживи на народную пенсию".
Фото: twitter.com/olyakuznetsova
В Петербурге на митинге против пенсионной реформы потребовали отставок в правительстве и 6-часового рабочего дня.
Митинги против повышения пенсионного возраста уже прошли на Дальнем Востоке.
Фото: echo.msk.ru
В Оренбурге во время митинга отключили электричество. Выступающим пришлось говорить в мегафон, а организаторам – принести и запустить генератор. В Петропавловске-Камчатском участники митинга потребовали отозвать из Госдумы депутатов от региона – Ирину Яровую и Константина Слыщенко
Волгоградские коммунисты вывели на митинг против пенсионной реформы Князя Тьмы.
Фото: twitter.com/_v1ru
Фото: echo.msk.ru
Фото: echo.msk.ru
Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию в России - с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Инициативу правительства поддержали только депутаты "Единой России".
Как сообщала "Страна", премьер Медведев озвучил планы по повышению пенсионного возраста в России.
Также "Страна" писала, что МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине.