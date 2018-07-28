В субботу, 28 июля, в разных городах России проходят митинги против повышения пенсионного возраста "Нет пенсионной реформе", организованные Компартией РФ. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

В Санкт-Петербурге на площади Ленина собралось около трех тысяч человек. В Москве по оценкам "Белого Счетчика" в Twitter к 12:00 на территорию шествия прошло 5,4 тысяч человек.

Фото: twitter.com/WhiteCounter

Акции также прошли Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новгороде, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске и других городах.

В Москве акция началась на проспекте Сахарова. Здесь люди держали в руках плакаты с призывом "Путин, поживи на народную пенсию".

Фото: twitter.com/olyakuznetsova

В Петербурге на митинге против пенсионной реформы потребовали отставок в правительстве и 6-часового рабочего дня.

Митинги против повышения пенсионного возраста уже прошли на Дальнем Востоке.

Фото: echo.msk.ru

В Оренбурге во время митинга отключили электричество. Выступающим пришлось говорить в мегафон, а организаторам – принести и запустить генератор. В Петропавловске-Камчатском участники митинга потребовали отозвать из Госдумы депутатов от региона – Ирину Яровую и Константина Слыщенко

Волгоградские коммунисты вывели на митинг против пенсионной реформы Князя Тьмы.

Фото: twitter.com/_v1ru

Фото: echo.msk.ru

Фото: echo.msk.ru

Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию в России - с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Инициативу правительства поддержали только депутаты "Единой России".

Как сообщала "Страна", премьер Медведев озвучил планы по повышению пенсионного возраста в России.

Также "Страна" писала, что МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине.