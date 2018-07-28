Избиение покупателя в "Эпицентре". Магазин извинился за инцидент и пообещал научить продавцов не трогать клиентов
После скандала с избиением киевлянина Максима Дыбенко в гипермаркете "Эпицентр", торговая сеть официально извинилась перед пострадавшим.
Дыбенко поссорился с продавцом отдела строительных смесей, который якобы игнорировал его вопросы. После попытки пожаловаться на него администратору, продавец, по словам пострадавшего, нанес ему несколько ударов.
В свою очередь "Эпицентр" извинился за инцидент:
"Компания "Эпицентр К" приносит искренние извинения Максиму Дыбенко за вышеуказанный инцидент, произошедший в одном из наших ТЦ.
Сейчас службой безопасности компании проводится внутреннее расследование, по результатам которого ко всем виновных лиц будут применены соответствующие меры.
В свою очередь для сотрудников сети ТЦ "Эпицентр" по всей Украине будут проведены дополнительные тренинги по повышению уровня обслуживания клиента и стрессоустойчивости", - говорится в заявлении компании.
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