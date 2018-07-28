В Украину вернулись 12 моряков, которых больше года назад задержали в Греции по подозрению в контрабанде оружия.

Об этом сообщает "112 Украина".

В Афинах остаются еще 4 члена команды Mekong Spirit.

Как сообщил консул Греции Пантелис Бумбурас, суд разрешил покинуть Грецию 12 из 16 украинских моряков. Они обязаны будут каждый месяц регистрироваться в генеральном консульстве Греции в Одессе.

Капитан, старший помощник и два матроса будут находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств.

"Насколько мне известно, сейчас решается судьба оставшихся на территории Греции моряков. На борту Mekong Spirit находиться они не смогут. Судно арестовано. Судовладелец самоустранился. Со своей стороны, мы готовы поддержать моряков и оказать им помощь в вопросе жилья и продуктов питания. Мы их не бросим", - рассказал Бумбурас.

Фото: 112.ua

Как сообщала "Страна", украинских моряков вызволили из Эмиратов, где они пять месяцев были в заложниках у судовладельца.

Также "Страна" писала, как американцы похвалили украинских моряков за работу и футбол на учениях Sea Breeze.