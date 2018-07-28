Крым с начала года посетили более 600 000 украинцев. Об этом заявили в представительстве МИД России в Симферополе в Twitter.

В министерстве иностранных дел России не привели источники такой статистики, но использовали их, чтобы прокомментировать обнародованную правительством США Декларацию по Крыму, которая закрепляет политику пожизненного непризнания незаконной аннексии Крыма Россией.

"Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать "Декларацию относительно Украины", которая запретит украинцам посещать российский Крым", - заявили во внешнеполитическом ведомстве России.

Фото: twitter.com/PMSimferopol

Ранее Госдеп США обнародовал официальную декларацию по Крыму, которую само правительство США приравнивает к Декларации Веллеса в 1940-м году. Тот документ осуждал "оккупацию стран Балтии со стороны СССР" и закреплял непризнание Америкой их советского статуса.

Ранее "Страна" объясняла, почему появилась "Крымская декларация" США и что она значит для Украины.

Также "Страна" писала, что Евросоюз поддержал позицию США по незаконности аннексии Крыма.