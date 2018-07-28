Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) добавил Украину и Беларусь в список стран с высоким риском нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Совет утвердил изменения в процессе борьбы с допингом. Все федерации были разделены на три группы.

В категорию A попали Украина, Белоруссия, Эфиопия и Кения. У этих государств самый высокий риск нарушения правил.

Теперь спортсмены национальных команд этих стран обязаны пройти минимум три внесоревновательных допинг-теста за 10 месяцев до начала Олимпиады или чемпионата мира.

В категорию B попали остальные федерации, широко представленные на международных соревнованиях.

В группе C - страны, которые представлены несколькими спортсменами.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не попала ни в одну из категорий, так как не была восстановлена в правах.

Ранее в IAAF одобрили заявки двух россиян на участие в международных стартах в нейтральном статусе.

Как сообщала "Страна", бронза ЧМ-2009 достанется украинскому атлету Касьянову после дисквалификации российского десятиборца.

Ранее "Страна" писала, что WADA обвинило известного украинского спортсмена в применении допинга.

Напомним также, что украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили от соревнований из-за допинга.