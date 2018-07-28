В городе Татарбунары Одесской области автомобиль врезался в стену магазина, 23-летний пассажир погиб и двое девушек-пассажирок были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как сообщили в полиции, смертельное ДТП произошло ночью. Водитель автомобиля Audi, двигаясь по улице, не справился с управлением и врезался в магазин. После этого водитель оставил автомобиль и скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров. Они были доставлены в больницу, где 23-летний мужчина от полученных травм скончался. Две девушки 21 и 22 лет находятся в лечебном учреждении, где им оказывается медицинская помощь.

Личность водителя установлена. Сейчас принимаются меры по его задержанию. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Вследствие ДТП в Одесской области погиб человек Фото: od.npu.gov.u

В Одесской области авто врезалось в стену магазина Фото: od.npu.gov.u

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