Стало известно, как пройдут похороны автора "Ивана Чонкина" Войновича
Писателя Владимира Войновича, который скончался от сердечного приступа на 86 году жизни, пройдут 30 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сестру вдовы писателя Ирину Смирнову.
"Прощание с Владимиром Николаевичем состоится в Центральном доме литераторов в понедельник, 30 июля, в 11:00 утра, похороны - на Троекуровском кладбище", - рассказала родственница писателя.
Напомним, Владимир Войнович - обладатель многих почетных наград, в том числе Государственной премии РФ, которую он получил в 2000 году.
Писатель известен своей ироничной антиутопией "Москва 2042", а также трилогией о солдате Иване Чонкине. За роман "Монументальная пропаганда" он получил Государственную премию. Его песня "Четырнадцать минут до старта" стала неофициальным гимном советских космонавтов.
Как сообщала "Страна", ранее в московской больнице скончался известный поэт Андрей Дементьев.
Также "Страна" писала, как бывший тренер "Челси" скончался от сердечного приступа.
Ранее мы также сообщали, что в апреле не стало украинского политика и поэта Ивана Драча.