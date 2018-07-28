Писателя Владимира Войновича, который скончался от сердечного приступа на 86 году жизни, пройдут 30 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сестру вдовы писателя Ирину Смирнову.

"Прощание с Владимиром Николаевичем состоится в Центральном доме литераторов в понедельник, 30 июля, в 11:00 утра, похороны - на Троекуровском кладбище", - рассказала родственница писателя.

Напомним, Владимир Войнович - обладатель многих почетных наград, в том числе Государственной премии РФ, которую он получил в 2000 году.

Писатель известен своей ироничной антиутопией "Москва 2042", а также трилогией о солдате Иване Чонкине. За роман "Монументальная пропаганда" он получил Государственную премию. Его песня "Четырнадцать минут до старта" стала неофициальным гимном советских космонавтов.

Как сообщала "Страна", ранее в московской больнице скончался известный поэт Андрей Дементьев.

Также "Страна" писала, как бывший тренер "Челси" скончался от сердечного приступа.

Ранее мы также сообщали, что в апреле не стало украинского политика и поэта Ивана Драча.