В Киеве на Осокорках произошли столкновения возле стройплощадки экопарка. Полиция задержала двух человек. Об этом сообщает "Громадське радио".

По словам пресс-секретаря Дарницкого райуправления полиции Инны Гамалий, полиция приехала на вызов о том, что неизвестные сломали забор вокруг застройки.

Двух человек задержали и доставили в отделение полиции. На данный момент начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Действиям задержанных будет дана правовая оценка.

Пресс-секретарь утверждает, что к протестующим не применялись полицейские баллончики.

Нацдружины сообщают о нескольких пострадавших Фото: facebook.com/ndrugua

Национальные дружины также сообщили в Facebook о том, что во время акции полиция "сильно избила активистов Национального корпуса".

"Сразу после начала протеста на место прибыла полиция, она сразу начала проявлять враждебное отношение к протестующим. Несмотря на то, что рядом были дети и женщины, полицейские применили слезоточивый газ. Также не поскупились патрульные и на побои, в результате были задержаны несколько человек, а тяжелые травмы получили пятеро участников протеста", – отмечается в сообщении.

Напомним, активисты заставили "Киевстар" демонтировать станцию на Осокорках из-за боязни "излучения".

Также "Страна" писала, как в апреле в Киеве на Осокорках произошло побоище между жителями и застройщиками. Местные жители вышли на акцию протеста из-за застройки рядом с местными озерами, в результате митинг перерос в массовые столкновения. В результате массовой драки пострадали несколько человек.

Ранее "Страна" писала, что у Кличко отдали застройщику Микитасю 600-миллионный тендер на ремонт Шулявского моста.