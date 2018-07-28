В воскресенье, 29 июля, в работе сервисов ПриватБанка могут произойти сбои из-за проведения регламентных работ важнейших технических комплексов и систем безопасности банка. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Основные этапы регламентных работ будут включать обновление оборудования и технологических систем банка. Работы будут проводиться 29 июля в ночное время, когда нагрузка на сервисы минимальна.

Как отмечает пресс-служба банка, в ходе обновления технических средств в период с 01:00 до 05:00 29 июля 2018 года возможны краткосрочные сбои при проведении некоторых видов операций физических и юридических лиц через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания.

Как сообщала "Страна", в сети появился вирус, который маскируется под игры с Google Play и ворует пароли мобильного банкинга.

Также "Страна" писала, что в Украине с начала года закрылись 135 отделений Приватбанка.

Ранее "Страна" писала, что 9 июля в сервисах Приватбанка произошел массовый сбой.