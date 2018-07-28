В субботу, 28 июля, сотрудник гипермаркета "Эпицентр" избил посетителя. Об этом сообщил 34-летний пострадавший Максим Дыбенко на своей странице в Facebook.

По словам пострадавшего, он с сыном приехал в выходной день за покупками в "Эпицентр". Не найдя нужную ему строительную смесь, он обратился к стоящим рядом четырем сотрудникам с вопросом, где находится бесцветная грунтовка. По его словам, даже после нескольких повторений просьбы, он получил только игнор.

Мужчина пожаловался администратору гипермаркета на качество обслуживания, в ответ получив удары по голове и в живот.

Инцидент произошел в гипермаркете "Эпицентр" по адресу улица Вискозная, 4.

Пострадавший мужчина утверждает, что не оскорблял никого из сотрудников гипермаркета. В комментариях при этом высказали мнение, что без оскорблений дело таки не обошлось.

После этого пострадавший вызвал полицию. Прибывшие правоохранители взяли показания у нападавшего сотрудника "Эпицентра", у администратора и приняла заявление у Дыбенко.

"Полицейские даже не захотели опросить свидетеля (девушку-консультанта с соседнего отдела), которая все видела", - возмущается парень.

Он добавил, что на просьбы показать видео с камер наблюдения ему отказали, а позже и вообще сказали, что у серверов и камер какие-то неполадки, и предоставить записи они не могут.

После того, как пострадавший Максим Дыбенко опубликовал на своей странице в Facebook видео, где он рассказывает об инциденте, появилась реакция торговой сети на происходящее. Там извинились перед Дыбенко, де-факто признав, что инцидент имел место:

"Компания "Эпицентр К" приносит искренние извинения Максиму Дыбенко за вышеуказанный инцидент, произошедший в одном из наших ТЦ.

Сейчас службой безопасности компании проводится внутреннее расследование, по результатам которого ко всем виновных лиц будут применены соответствующие меры", - говорится в заявлении компании.

Полицейские обещали внести все сведения в ЕРДР, а за всеми подробностями обращаться в Деснянский райотдел полиции.

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