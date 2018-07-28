Сотрудники полиции задержали киллера и лидера одной из крупнейших организованных преступных групп, которые действуют в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

В полиции напомнили, что 22 июля в Житомирской области неизвестные обстреляли автомобиль. В результате огнестрельное ранение получила 46-летняя киевлянка, пассажирка автомобиля.

После проведенного комплекса мероприятий менее чем за сутки сыщики криминальной полиции вышли на подозреваемых, выяснив, что они являются жителями Днепропетровской области.

На момент задержания один из членов банды – 32-летний житель Никополя – проживал в развлекательном комплексе на территории Житомирского района. По имеющейся информации, он выполнял роль киллера в группировке.

"Во время обыска в арендуемом жилье полицейские изъяли автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами. Кроме того, изъяты две тротиловые шашки, механические детонаторы и две упаковки пластида. Также изъяты другие вещественные доказательства, в частности "черную бухгалтерию" в отношении операций с наркотическими средствами", - говорит Аброськин.

Задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), и через суд избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен.

Следовательно, 27 июля, после внесения указанной суммы – мужчина был освобожден из-под стражи. Однако полицейские задержали его снова – по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство.

Сегодня, 28 июля, в одном из судов Житомирской области будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

"Мы рассчитываем на решение суда, которое будет соответствовать тяжести преступлений, совершенных членами этой преступной организации", – подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Кроме того, по его словам, сегодня полиция задержала 44-летнего организатора указанного преступной группировки - мужчина ехал в Житомир на поддержку задержанному подельнику. Однако по дороге он не справился с управлением автомобилем и попал в ДТП на автодороге Киев - Чоп.

Фото: npu.gov.ua

Во время осмотра места происшествия в автомобиле изъят пистолет с глушителем, крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте, а также наркотические средства.

Задержанные являются членами одной из крупнейших организованных преступных организаций, действующих на территории Украины. В эту организацию входило около 30 членов.

"Указанные лица относятся к одной из крупнейших преступных организаций, действующих на территории Украины. Члены организации занимаются поставкой и реализацией наркотических средств на территории государства", – отметил Аброськин, добавив, что члены преступной организация имели коррумпированные связи в правоохранительных органах, в частности – в судах.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности злоумышленников к серии преступлений с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия, совершенных на территории государства. Лидера преступной организации задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Мероприятия полиции по изобличению преступной деятельности указанной группировки продолжаются.

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