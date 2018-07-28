В некоторый регионах Запорожской области всего за один час выпала месячная норма осадков, что спровоцировало значительные подтопления домохозяйств. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС по области.

Так, 27 июля в городе Роды прошли грозовые дожди и шквальный ветер 17-22 м/с, местами сильный ливень, выпало 58 мм осадков.

"В результате поднялся уровень сточных вод и подтопило около 65 частных домовладений и один 5-этажный дом. Вечером вода сошла, но остались подтопленными подвалы и дворы в 33 домовладениях и многоэтажке, уровень которой составлял примерно от 20 до 60 см", - отчитались в ГСЧС.

Спасатели с помощью трех мотопомп совместно с сотрудниками горводоканала и теплосетей откачивали воду из угодий. Всего было выкачано 187 куб.м воды.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Эвакуация населения не проводилась. Погибших и пострадавших нет.

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