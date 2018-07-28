Праздничный эфир ко Дню Крещения Руси просмотрели 10 миллионов человек. Такие данные приводятся на официальной странице канала в соцсети Facebook.

"10 миллионов телезрителей посмотрели специальный эфир "Интера" ко Дню Крещения Руси", - написано в сообщении.

Фото: facebook.com/Inter.ua

Как мы сообщали ранее, полиция насчитала 65 тысяч верующих в Киеве во время прохождения крестного хода УПЦ КП. Вчера же указали 20 тысяч участников Крестного хода УПЦ, что в 12 раз меньше, чем заявили организаторы. По их данным в шествии приняли участие 250 тысяч человек.

Ранее "Страна" рассказывала, в начале июля Нацсовет продлил цифровые лицензии "Интеру", "1+1" и еще 22 украинским телеканалам.

Также мы писали, что два телеканала не смогли получить одобрение Нацсовета и лишились цифровой лицензии.

Так, киевские ООО "ТРК "Погода ТВ" (логотип "Business") и ООО "Корона Санрайс" ("Винтаж ТВ") вынуждены прекратить свое вещание.