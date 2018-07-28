В ночь на субботу множество людей по всему миру наблюдали за лунным затмением, которое было самым продолжительным лунным затмением 21-го века.

Во время затмения Луна приобрела темно-красный оттенок, из-за чего ее и назвали "кровавой".

"Кровавую" Луну во время затмения сфотографировали с Международной космической станции.

Снимки с космоса показал астронавт Европейского космического агентства Александр Герст.

Фото: twitter.com/Astro_Alex

Как информировала "Страна", лунное затмение 27 июля в Киеве можно было наблюдать с 22:30 до 00:13.

Астрологи утверждали, что лунное затмение 27 июля наиболее выраженным было для жителей восточных регионов - Луганской, Донецкой и Харьковской областей.