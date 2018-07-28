В субботу, 28 июля, в киевском крестном ходе по единую поместную церковь приняли участие около 65 000 верующих. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой, передает пресс-служба полиции.

"По состоянию на 13:00 в шествии принимали участие около 65 000 человек. Ситуация спокойная и контролируемая. Подразделения взрывотехников и кинологов проверили маршрут Иди, чтобы не допустить терактов и провокаций. За безопасность граждан отвечают полицейские, нацгвардийци и подразделения ДСНС", - сообщил Яровой.

Всего в патрулирование столицы во время массового мероприятия были привлечены 2,5 тысячи правоохранителей.

Еще напомним, что вчера полиция указала 20 тысяч участников Крестного хода УПЦ, что в 12 раз меньше, чем заявили организаторы. По их данным в шествии приняли участие 250 тысяч человек.