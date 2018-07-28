Вечером в пятницу, 27 июля, 39-летний экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров распивал вино вместе с главой ГФСУ Днепропетровской области Оксаной Томчук. Соответствующие кадры оказались в распоряжении "Страны".

Встреча бывшего и нынешнего налоговиков состоялась в ресторане "Мусафир" по адресу Саксаганского, 57а. Кроме того, на снимке видно, что из блюд они решили заказать манты - традиционное азиатское блюдо, аналог привычных нам пельменей или вареников.

Фото: Страна.ua

Напомним, что в начале июля Насирова заметили на джаз-фесте во Львове. Он показал журналистам свой электронный браслет. А в июне Шевченковский районный суд города Киева отказал ему в выезде на лечение за границу.

Что касается Томчук, то в недавнем интервью "Стране" беглый нардеп Александр Онищенко назвал ее "бывшей адвокатом Корбана, переметнувшейся к Грановскому".