Сегодня ночью, через международный автомобильный пункт пропуска "Рава –Русская" 40 летний гражданин Украины пытался незаконно вывезти в Польшу почти 3000 пачек сигарет. Об этом информирует пресс-служба Львовского пограничного отряда.

"На выезд из Украины по полосе движения "красный коридор" прибыл грузовой автомобиль марки Renault с грузом: стеклянные банки. Во время проверки транспортного средства пограничники совместно с работниками ДФС обнаружили скрытые табачные изделия в боковых планках прицепа. Всего правоохранители извлекли 2919 пачек сигарет. Табачные изделия изъяли сотрудники ДФС", – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" писала, как на границе с Венгрией контрабандист с сигаретами и надувной лодкой угрожал пограничникам.