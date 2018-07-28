В ночь на 27 июля в Киеве на улице Набережно-Крещатицкая появилось граффити с подписью всемирно известного художника Бэнкси.

Об этом в Facebook сообщил хозяин АЗС Станислав Луцкович, на стену которой и нанесли рисунок.

Изображение "двуглавого" грифа с топливо-раздаточными пистолетами вместо голов обозначили тэгом Бэнкси, хотя сам художник крайне редко оставляет свою подпись. Также на территории заправки нарисовали мышь, которая считается традиционным образом для работ Бэнкси.

Фото: facebook.com/stanislavlutskovych

Позже блогер Александр Барабошко также показал рисунок с улицы Жилянской, выполненный в той же стилистике. На нем изображен подросток в толстовке, который "кидает" логотип Facebook.

Фото: facebook.com/ikrussss

Издание "Новое время" напомнило, что 26 июля на киевском стадионе "Динамо" выступала британская музыкальная группа Massive Attack. Как уверяют некоторые СМИ, Бэнкси является одним из участников коллектива и настоящее его имя - Роберт Дель Ная.

Однако в официальном Instagram художника фотографии предполагаемых киевских работ не появлялись.

Как сообщала "Страна", недавно в центре Лондона появились два новых граффити загадочного художника Бэнкси.