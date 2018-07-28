В Министерстве обороны США хотят полностью отказаться от услуг компаний, которые используют программное обеспечение из России и КНР. Об этом заместитель министра обороны США по вопросам закупок Элен Лорд, передает Укринформ.

"Мы пытаемся удостовериться, что не будем покупать программное обеспечение российского или китайского происхождения. Очень часто это трудно быстро определить через структуру собственности компаний", - сказала Лорд.

Она пояснила, что Пентагон составляет перечень компаний, которые каким-либо образом используют российский или китайский программный код. Этим предприятиям будет закрыт доступ к контрактам Минобороны.

Этот перечень должен помочь команде из закупок Минобороны и партнерам из частного сектора избежать приобретения проблематичного кода для Пентагона и его поставщиков.

По словам Лорд, Пентагон уже полгода работает над этим перечнем в тесном взаимодействии с разведывательными службами. "Мы определили компании, принципы работы которых не соответствуют нашим оборонным стандартам", - подчеркнула она.

Как сообщала "Страна", Пентагон намерен выделить Украине $200 миллионов на оборону.